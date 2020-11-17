Arda Turan koronaya yakalandı

Arda Turan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Galatasaray Kulübü de kısa süre önce pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu. Galatasaray kaptanı koronavirüs testinin pozitif olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Yıldız futbolcu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izalasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere.

Sarı-Kırmızılı takımda milli takımlara giden oyunculardan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Takvim gazetesi