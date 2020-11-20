İmamoğlu: İstanbul'da dün 180 kişi bulaşıcı hastalıktan vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Burada Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Şimdi bakın... Bu konuşmamdan sonra Sayın Bakan beni aradı. 'Ya, Twitter üzerinden olmasaydı' dedi. 'Ya Sayın Bakan' dedim, 'Bu sayı meselesini nisandan beri sizi arıyorum. Bana bambaşka şeyler anlattınız. Ben bugün yakın çevremde yaşıyorum ve gerçekten tereddüt duyuyorum. Şu anda hastanede yer bulmakta zorlanıyor insanlar' dedim. 'Biz gerekli tedbirler için çalışıyoruz' vesaire dedi.

Niye ben bu kadar hararetli konuşuyorum? 17 Kasım'daki toplam vefat sayımız 410, İstanbul'da. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. 18 Kasım'da toplam vefat sayısı 424, bulaşıcı hastalık sayısı 167. Dün salondaydım Meclis'te, gece 11'de bitti. 441'e ulaştı dün toplam vefat sayısı. Bulaşıcı hastalıktan ölen sayısı 180. İstanbul tarihinde ilk defa 400'lü sayılar gidiyor. Geçen kasımda ortalama vefat 200. İki katını aşmış."