Hizbullah'tan Suriye'nin iddiasına yalanlama

Al Mayadeen haber kanalına göre Hizbullah Medya İlişkileri Birimi, Suriye İçişleri Bakanlığı'nın, ülkenin Dera ilinde çökertilen silahlı hücreyle herhangi bir bağlantısı veya ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Hizbullah, Suriye topraklarında herhangi bir askeri veya güvenlik faaliyetinin bulunmadığını ve bu tür olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığını yineledi.

Hizbullah’ın Suriye’nin güvenlik ve istikrarına her zaman büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, Suriye'nin resmi makamlarına, Hizbullah'ın adını bu tür dosyalara karıştırarak Lübnan ile Suriye arasında gerginlik ve fitne çıkarma çabalarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Hizbullah, Suriye’den söz konusu iddiaların perde arkasını ve bu suçlamaların arkasındaki odakları araştırmasını talep etti. Açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırarak bundan çıkar sağlamaya çalışan tarafın, Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren ve bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştırmaya çalışan "İsrail düşmanı" olduğuna dikkat çekildi.

