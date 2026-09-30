İran deniz gücü, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlıyor

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, denizlerin küresel ticaret ve alışverişteki önemine dikkat çekerek, denizcileri bu hayati döngünün sürdürülmesinde başlıca rol oynayan kesim olarak nitelendirdi.

Mesajın tam metni şöyle:

"Deniz, halklar arasındaki bağların yanı sıra küresel ticaret ve alışveriş akışının en önemli alanlarından biridir. Denizciler ise coğrafi sınırların hareketlerine engel oluşturmasına izin vermeden bu bağın sürdürülmesinde rol oynamaktadır. Bu nedenle Dünya Denizcilik Günü, bilgi, beceri, sabır ve sorumluluklarıyla hayati denizcilik ve küresel ticaret döngüsünü sürdüren insanlara saygı göstermek için bir fırsattır.

Büyük İslam ülkesi İran için de deniz, yalnızca bir iletişim güzergâhından ibaret değildir. Kuzey ve güneyde geniş kıyılara sahip olan ve dünyanın en hayati su yollarından birinin yakınında stratejik bir konumda bulunan bir ülke olarak İran, denizlerin geleceğine ve güvenliğine kayıtsız kalamaz.

Hürmüz Boğazı, sevgili İran’ın stratejik coğrafyasının bir parçası ve dünyanın en önemli enerji ve ticaret geçiş noktalarından biridir. İran İslam Cumhuriyeti’nin bu bölgedeki gücü, şehit Hameney'in tedbirleri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığının direktifleri doğrultusunda, ulusal çıkarların korunması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından bir dayanak niteliğindedir.

Büyük İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz gücü, halkları tehdit etmek veya güvensizlik oluşturmak için değil; istikrarın ve deniz taşımacılığının güvenliğinin korunması ve bölgede maceracılığın önlenmesi amacıyla kullanılan sorumlu bir güçtür. Bu husus, Ramazan Savaşı ve “zalim ve çocuk katili Amerikan-Siyonist rejimin” gerçekleştirdiği saldırılar sırasında açıkça ortaya çıkmıştır.

İran İslam Cumhuriyeti, savunma kapasitesi ve çevre sulardaki güçlü varlığı sayesinde güç ile sorumluluk, caydırıcılık ile barış arasında kalıcı bir bağ kurduğunu göstermiştir."