İran'dan BAE'ye sert uyarı: Son savaştan ders çıkarın

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tuğgeneral Muhsin Rızai, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini sert bir dille eleştirdi.

İranlı yetkili, “Amerika’nın üslerine ev sahipliği yapmanız size güvenlik getirmediği gibi, 'Gazze Kasabı’na ev sahipliği yapmanın da iyi sonuçları olmayacaktır.” dedi.

Rızai, “Son savaştan ders çıkarın, savaş kışkırtıcılığını bırakın ve İran adalarına yönelik asılsız iddialardan vazgeçin” diyerek BAE’yi uyardı.

İran Dışişleri'nden Netanyahu'nun BAE ziyaretine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı da, Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyareti kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batı Asya’da, özellikle Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları ile Filistin ve Lübnan’da soykırım yaptığı hassas bir dönemde, fitne çıkaran bu varlığın bölgede bulunması tehlikeli bir durum meydana getirmektedir." denildi.

Bölge ülkelerine çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail rejiminin ortak barış ve güvenliğe yönelik tehditlerine karşı dikkatli olunması ve topraklarının bölgedeki istikrara zarar veren eylemler için kullanılmasına izin verilmemesi istendi.