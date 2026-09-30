İran ve Rusya yargı alanındaki işbirliğini genişletiyor

İran Başsavcısı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muvahhedi Azad, Şanghay İşbirliği Örgütü başsavcılarının toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı İgor Krasnov ile bir araya geldi.

Muvahhedi Azad, görüşmede son dönemde yaşanan savaş sırasında Rus hükümeti ve halkının, özellikle Moskova’daki üst düzey siyasi ve hukuk yetkililerinin İran hükümeti ve halkına yönelik destek ve dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

İranlı yetkili ayrıca, kamu yararının korunması amacıyla yargılama ve mahkeme süreçlerinde yeni teknolojilerin kullanımı konusunda deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki yargı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Krasnov da görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesine ve İran ile Rusya cumhurbaşkanlarının gerçekleştirdiği görüşmelere dikkat çekerek, hukuki istişarelerin ikili ilişkileri güçlendiren bir unsur olduğunu belirtti.