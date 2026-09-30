İran: ABD'den yeni bir teklif aldık

Muhacirani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, New York’a yaptığı son ziyaret ve burada gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sunduğu rapora değindi.

Muhacirani, Erakçi’nin New York’taki temaslar kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran'ın şartlarının arabulucular aracılığıyla ABD tarafına iletildiğini ifade etti.

"Düşmanın İran’ı yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyeti toplantıların ve ilginin merkezindeydi" ifadesini kullanan Muhacirani, Erakçi’nin Avrupa ülkeleri, Fars Körfezi devletleri ve diğer ülkelerle çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erakçi, Amerikalıların teklifini Pezeşkiyan’a sundu

İran'ın dış politikasında ilerleme sağlanması adına diplomatik çabaların ciddiyetle sürdürüldüğünü belirten Sözcü, Erakçi’nin bugünkü kabine toplantısı sırasında Amerikan tarafının teklifini Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğunu bildirdi.