Irak: Uluslararası koalisyonun misyonu bugün resmen sona erecek

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Irak’tan ayrıldığını ve ülkelerine ya da komşu ülkelerdeki üslere nakledildiğini söyledi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, silahların devletin kontrolünde bulunmasının temel bir ilke olduğunu ve hükümetin silahlı grupları kontrol altına almak için çaba gösterdiğini vurguladı.

El-Numan’a göre, devlet kurumları dışında silah bulundurulmasının hiçbir gerekçesi bulunmuyor.

Silahlarını teslim etmeyi koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine bağlayan gruplara da değinen El-Numan, Bağdat’ın bu grupların görüşlerine saygı gösterdiğini söyledi.

El-Numan ayrıca üç büyük grubun tüm silahlarını hükümete teslim ettiğini, bazı diğer grupların ise yeni isimlerle Haşdi Şabi’ye katılacağını açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, açıklamasının devamında Türk güçlerinin de bir sonraki aşamada Başika bölgesinden çekileceğini ifade etti.