Katar’dan İran’la komşuluk ilişkilerine vurgu

Bloomberg’in haberine göre Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, dün (Salı) ünlü sunucu Piers Morgan’a verdiği röportajda, “İran bizim komşumuzdu ve sonsuza kadar da komşumuz olarak kalacak” dedi.

Katar Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz hiçbir yere gitmiyoruz; onlar da hiçbir yere gitmiyor. Onlarla onlarca yıldır karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz var. Yaptırımlar nedeniyle iş birliğimizin düzeyi sınırlı olsa da, bu iyi komşuluk ilişkisini korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Elbette onlarca yıl boyunca ve birçok politikada birbirimizle ciddi görüş ayrılıklarımız oldu.”

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca şunları söyledi:

“Netanyahu kürsüye çıktı. New York Belediye Başkanı’nı eleştirdi. Etkileyicileri (influencerları) eleştirdi. Öğrencileri eleştirdi. ABD’deki birçok konuyu eleştirdi. Peki şimdi, Amerikan siyasetine müdahale eden ve onu sabote eden kim? Katar mı, İsrail mi?

Dolayısıyla bana göre onlar yalnızca gerçekleri kendi çıkarları doğrultusunda veya kendilerine para verenlerin çıkarları doğrultusunda çarpıtmaya çalışıyorlar.

Nitekim birkaç hafta önce İsrail medyasında, Tel Aviv’in Katar’a karşı resmen bir kampanya başlattığı ortaya çıktı. Ayrıca Gazze’deki iki yıllık savaş boyunca Netanyahu ve kendisine eşlik eden aşırılık yanlılarının, bu savaşı sona erdirmeye yönelik Katar’ın arabuluculuk çabalarını sürekli olarak zayıflatmaya ve etkisiz hale getirmeye çalıştığını gördünüz.

Gazze’de yaşananlar bir savaş suçu teşkil ediyor ve bundan kim sorumluysa savaş suçlusudur.”