İran, ABD Hazine Bakanı’nın iddasına Farsça atasözüyle yanıt verdi

İran Merkez Bankası Başkanı Himmati, İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın üç aylık performans raporunun komisyon üyelerine sunulduğunu belirtti.

Himmati ayrıca, “Merkez Bankası'nın tüm çabası ve odağı halkın geçimini sağlamaktır ve ilaç ve temel ihtiyaç maddeleri için döviz temini konusunda hiçbir endişe yoktur. İlaç ve halkın geçimi Merkez Bankası'nın en büyük önceliğidir” ifadelerini kullandı.

Himmati, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in "İran ekonomisi iki hafta içinde çökecek" şeklindeki iddiasına “Civcivler sonbaharın sonunda sayılır” atasözüyle yanıt verdi.

Bu atasözü “Gerçek sonucu görmek için sonuna kadar beklemek gerekir” anlamına geliyor.

Scott Bessent, İran’ın Çin’e gönderilmek üzere denizde bulunan yaklaşık 15 milyon varil petrolünün kaldığını iddia ederek, Tahran’ın yaklaşık iki hafta içinde “ticaret yapacak hiçbir şeyi kalmayacağını” öne sürmüştü.