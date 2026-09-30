Yemen’den Suudi Arabistan’a misilleme uyarısı

Yemenli bir askeri kaynak, El Meyadin’e yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Yemen topraklarında askeri yığınağını yeniden oluşturmaya yönelik her türlü hareketliliğin hedef alınacağını ve bu ülkenin Yemen’in çeşitli vilayetlerine yönelik hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Kaynak, Suudi Arabistan’ın Yemen’in yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarının, bu ülkenin Yemen halkına karşı duyduğu kin ve düşmanlığın boyutunu gösterdiğini belirterek, Suudi Arabistan’ın hedeflerine ulaşmada asla başarılı olamayacağını söyledi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’in çeşitli vilayetleri, altyapısı ve yerleşim bölgelerine her gün onlarca hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, yalnızca dün gece Suudi savaş uçaklarının Taiz vilayetindeki El-Vaziiyye bölgesine 9 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan El Mesire muhabiri, Saada’da Sehar bölgesine füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Hudeyde’de ise Suudi savaş uçaklarının, Dureyhimi ilçesine bağlı El-Munkam köyünde vatandaşlara ait tarım arazilerini hedef aldığı bildirildi.