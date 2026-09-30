İran’ın Oscar adayı belli oldu: "Melekler Diyarı"

Yönetmenliğini Babek Hace Paşa’nın üstlendiği “Melekler Diyarı” adlı film, 99. Oscar Ödülleri’nde İran’ı temsil edecek.

Filistin temalı film, şiirsel bir atmosfer ve çocukların dünyasında geçen, sevgi ve dirençle bir mucizeye imza atan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Filmin başrolünde ünlü Suriyeli oyuncu Sulaf Fawakherji yer alıyor. Fawakherji’ye; Ali Zeyb, Fatıma el-Masuma Zurayk, Ahura Lütfi, Muhammed Esad, Zehra Fazıl, Fatıma Miriş ve Alireza Alav gibi Arap, İranlı, Suriyeli ve Lübnanlı çocuk oyuncular eşlik ediyor.