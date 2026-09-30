  1. Kültür
30 Eyl 2026 16:02

İran’ın Oscar adayı belli oldu: "Melekler Diyarı"

İran’ın Oscar adayı belli oldu: "Melekler Diyarı"

İran’ın  99. Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı belli oldu. 

Yönetmenliğini Babek Hace Paşa’nın üstlendiği “Melekler Diyarı” adlı film, 99. Oscar Ödülleri’nde İran’ı temsil edecek.

Filistin temalı film, şiirsel bir atmosfer ve çocukların dünyasında geçen, sevgi ve dirençle bir mucizeye imza atan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Filmin başrolünde ünlü Suriyeli oyuncu Sulaf Fawakherji yer alıyor. Fawakherji’ye; Ali Zeyb, Fatıma el-Masuma Zurayk, Ahura Lütfi, Muhammed Esad, Zehra Fazıl, Fatıma Miriş ve Alireza Alav gibi Arap, İranlı, Suriyeli ve Lübnanlı çocuk oyuncular eşlik ediyor.

News ID 1938880

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler