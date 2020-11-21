ABD hükümetinden Irak′a İran elektriki için muafiyet

"The Washington Post" gazetesine göre, ABD yönetimi, Irak'a Washington'un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak'ın muafiyetini 45 gün daha uzattığını söyledi.

Washington Post, ABD hükümetinin Irak’a yaptırım muafiyeti ve Bağdat büyükelçiliğini kapatmayı Musfafa el-Kazımi hükümetine karşı bir koz olarak kullandığını yazdı.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.