  1. Ekonomi
21 Kas 2020 15:02

ABD hükümetinden Irak′a İran elektriki için muafiyet

ABD hükümetinden Irak′a İran elektriki için muafiyet

ABD yönetimi, Irak'a Washington'un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti 45 gün daha ay uzattı.

"The Washington Post" gazetesine göre, ABD yönetimi, Irak'a Washington'un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan elektrik ithalatına uyguladığı muafiyeti uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak'ın muafiyetini 45 gün daha uzattığını söyledi.

Washington Post, ABD hükümetinin Irak’a yaptırım muafiyeti ve Bağdat büyükelçiliğini kapatmayı Musfafa el-Kazımi hükümetine karşı bir koz olarak kullandığını yazdı.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.

News Code 1890582

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