Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

Enbar vilayet merkezi Sakkar bölgesi içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca IŞİD teröristleri tarafından pusu kuruldu.
Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını söyledi. Ahmed Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.
IŞİD'in kırsal bölgelerde saldırıları devam ediyor
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Terör örgütü İŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.
Kaynak: AA
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