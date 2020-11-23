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23 Kas 2020 11:13

Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

Irak'ın Enbar vilayet merkezi Sakkar bölgesi içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca IŞİD teröristleri tarafından pusu kuruldu. Bu saldırıda her 3 polis hayatını kaybetti.

Enbar vilayet merkezi Sakkar bölgesi içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca IŞİD teröristleri tarafından pusu kuruldu.

Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını söyledi. Ahmed Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.

IŞİD'in kırsal bölgelerde saldırıları devam ediyor

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü İŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

News Code 1890631

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