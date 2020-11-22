ABD askerleri Irak'tan çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan asker çekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkedeki ABD güçlerinin çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Çekilme, Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşma doğrultusunda yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hefaci, ilk etapta 500 askerin Irak'tan çekileceğini, çekilmenin uzun sürmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Ocak 2021'den itibaren Afganistan ve Irak'taki asker sayısının 2 bin 500'e indirileceğini açıklamıştı.

Sincar anlaşması uygulanmaya başladı

Sözcü Hefaci, Sincar anlaşmasının da uygulanmaya başladığını duyurdu.

Terör örgütü PKK'yı Sincar'dan çıkarmayı amaçlayan anlaşmaya göre, bölgenin güvenliği federal polis ve Peşmerge tarafından sağlanacak.

TRT HABER