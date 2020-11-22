Türk askerleri Azerbaycan'da 1 yıl görev yapacak

Türk basınına göre, Milli Savunma Bakanlığı TBMM'de kabul edilen Azerbaycan tezkeresiyle ilgili, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" dedi.

MSB tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

TBMM'de Karabağ'a Türk askerinin gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edilmişti. Tezkereye göre, Türk askeri 1 yıl boyunca Azerbaycan'da görev yapacak. Bölgede ateşkesin kontrolünü sağlayacak.