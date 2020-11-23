Macron'dan Karabağ açıklaması: Müdahale edemeyiz

Macron, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu için yardım toplayan Fransız Ermeni Destek Fonu'nun merkezini ziyaret ederek Ermeni toplumuna desteğini gösterdi.

Orada bulunan bir genç, Macron'a seslenerek, "Terörle mücadele kapsamında, (Dağlık Karabağ'ya) müdahale etmek için sizi engelleyen nedir" sorusunu yöneltti.

Macron ise verdiği cevapta, "Suriye'den getirilen cihatçılar meselesini kınayan ilk uluslararası lider bendim. Türkiye bunu Libya'da da yaptığında aynı tepkiyi göstermiştim. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fransız lider, konuşmasının devamında, "Ancak uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik, çünkü devlet 'teröristler bize saldırıyor' diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık, çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı, bu yüzden daha kompleks bir olay" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews