Devrim Lideri'nden 'Gönüllü Seferberlik Kurumu' mesajı

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Gönüllü Seferberlik Kurumu’nun kuruluşunun yıldönümü nedeniyle yayınladığı bir mesajda, bu kurumu Allah’ın İran milletine sunduğu en büyük “zenginlik” olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin bağımsızlığı ve istikrarında, hayati hizmetlerin yanı sıra bilimsel faaliyetler ve yeni teknolojilerde, değer yaklaşımlarında ve manevi bir atmosfer yaratmada Besic’in varlığını görüyoruz. İnanç, kararlılık, sorumluluk duygusu ve kendine güven, bu yeteneklerin ana temelleridir. Bunlar bizzat Allah’ın bize sunduğu nimetler olarak her zaman korunmalıdır.

Besiç, Allah’ın İran milletine sunduğu büyük bir zenginliktir. Düşmanlar her zaman onu yok etmeyi veya etkisiz hale getirmeyi düşünmektedir.”

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, kaleme aldığı mesajda tüm kurum üyeleri için başarılar diledi.