İslam Devrimi Lideri'nden "Hemşireler Günü" mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Hz. Zeynep'in (sa) veladet yıldönümü ve "Hemşireler Günü" münasebetiyle konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, "Salgınla mücadelede canla başla çalışırken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşirelerin değerli ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Hemşirelerin korona ile mücadeledeki rolünü takdir eden Devim Lideri, "Bugünlerde hemşireler, halkın gözünde her zamankinden daha fazla değerlidir ve sevgiyle sayılmaktadır. Korona salgını döneminde insanlar hemşireliğin ne kadar önemli olduğunu fark etti." ifadelerini kullandı.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca, ilgili yetkililere 30 bin hemşire istihdamı konusunda talimat verdi.