İslam Devrimi Lideri: Azerbaycan toprakları kurtarılmalıdır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Ayetullah Hamanei, konuşmasında bu mübasebetle İran halkını ve İslam ümmetini tebrik etti.

ABD zamanın Firavunu'dur

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Günümüzde insanoğlu her zamankinden daha çok acı çekiyor. Aynı zamanda ulusları ezmek için eşitsizlik, savaş, aşırılık yanlısı materyalizm, bilim ve teknoloji de kullanılmaktadır. Zorbalık her zaman var olmuştur, ancak günümüzde teknoloji ve bilim gücü baskı uygulamak için kullanılmaktadır” dedi.

Ayetullah Hamanei, ABD’yi aynı "Mısır’ın Firavun'u" gibi zamanın Firavun'u olarak nitelendirerek diğer ülkelere girip savaş çıkardığını söyledi.

Peygamber’e hakaret Batı medeniyetinin karanlık doğasını gösteriyor

Günümüzde Emperyalizm ve Siyonizmin İslam dünyasının düşmanı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Fransa teröristlerin sığınağı haline gelmiştir; üstüne bir de özgürlük ve insan hakları savunucuları olduklarını iddia ediyorlar. Geçtiğimiz hafta bir karikatörist kötü bir iş yaparak Peygamber Efendimiz’e (SAV) hakaret içeren bir karikatör çizdi ve Fransa Cumhurbaşkanı da bunu destekledi” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fransa hükümeti bu hikayeyi insan haklarıyla ilişkilendiriyor. Ama ülkelerine en acımasız ve en kötü teröristleri yerleştirmiştir. Aynı hükümet, 8 yıllık İran-Irak savaşı sırasında, savaş uçakları dahil olmak üzere Saddam rejimine en çok yardımda bulundu. Bir karikatöristin suç eylemini savunmak, aynı Saddam’ı ve diğer münafıkları desteklemek gibidir.”

İslam Devrimi Lideri, “Batı’da Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz’e (SAV) hakaret defalarca tekrarlanmıştır. Ancak bunlar, Peygamberimizin izzetine ve ihtişamına asla zarar veremezler. Batı medeniyeti gerçekten kendi insanlarına merhamet etmeyen vahşi bir medeniyettir. Bu eylemler Batı medeniyetinin karanlık doğasını göstermektedir” şeklinde konuştu.

ABD derin bir çöküş yaşıyor

ABD’deki başkanlık seçimlerine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Bugün, ABD’de seçim günü. Bazıları kimin iktidare gelmesi durumunda ne olacağı hakkında konuşuyor. Evet bir şeyler olabilir; ancak bizim için önemi olmayacak. Bizim politikamız hesaplanmış ve nettir. Bu nedenle kimin gelip gideceğinin bunda bir etkisi yoktur” dedi.

İslam Devrimi Lideri, “ABD rejimi derin bir siyasi ve ahlaki çöküş yaşıyor. Bunu ABD uzmanları ve yazarları söylüyor. Son yıllarda bu yozlaşmayı gösteren birkaç kitap yazılmıştır. Bu kitapları başından sonuna kadar okuyanlar ABD başkanının hareketleriyle Amerikan siyasi sisteminin gerilediğini görebilirler” değerlendirmesini yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) birlik mejasının önemli olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Günümüzde İslam ülkeleri arasında meydana gelen çeşitli anlaşmazlıklar ve bölge ülkerindeki korkunç olaylardan İslam dünyasının birliğinin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Bugün İslam dünyasında ve özellikle İslam dünyasının bir bölümünde yaşananlar faciadır” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, “Bazı ülkeler Flistin meselesini önemsemediler ve Siyonistlerle aşağılayıcı normalleştirme eylemini yaptılar. Bütün bunlar İslam dünyasında birliğin olmamasının sonucudur. Ancak onlar Filistin meselesini bitirmek için daha küçüklerdir. Filistin meselesi devam edecek ve Filistin, Filistin kalacak; sahte Siyonist Rejimi ortadan kaldırılacaktır. Bunda hiç şüphe yok” dedi.

Azerbaycan toprakları kurtarılmalıdır

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Kabağ krizine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Maalesef iki komşu ülkemiz olan Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş yaşanmaktadır. Bu savaş acı verici bir olaydır ve bölgenin güvenliğini tehdit etmektedir. Bizim ülkemiz için de iyi değildir. Bir an önce sona ermelidir. Tabii ki Ermenistan’ın ele geçirdiği Azerbaycan toprakları kurtarılmalı ve bütün bu topraklar Azerbaycan’a iade edilmeldir. Bu olayın en önemli yönüdür. Bu topraklar Azerbaycan'a aittir. Azerbaycan Cumhuriyeti bu toprakların kurtarılması konusunda haklıdır. Elbetti ki o topraklarda yaşayan Ermenilerin güvenliği de korunmalıdır. Aynı zamanda uluslararası sınırlar da korunmalı ve iki ülke buna dikkat etmelidir. Teröristler de bizim sınırlarımıza yakın konuşlanmamalıdır. Bazıları inkar edebilir ama güvenilir raporlara göre, bir grup terörist o bölgeye gelmiş ve bu macereya girmişler. Onlar sınırlarımıza yakınlaşırsa ve bir tehlike hissedilirse kesinlikle sert bir şekilde yanıt alacaklar” dedi.