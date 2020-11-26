Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Lideri'nden 'Gönüllü Seferberlik Kurumu' mesajı

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Gönüllü Seferberlik Kurumu’nun kuruluşunun yıldönümü nedeniyle yayınladığı bir mesajda, bu kurumu Allah’ın İran milletine sunduğu en büyük “zenginlik” olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkenin bağımsızlığı ve istikrarında, hayati hizmetlerin yanı sıra bilimsel faaliyetler ve yeni teknolojilerde, değer yaklaşımlarında ve manevi bir atmosfer yaratmada Besic’in varlığını görüyoruz. İnanç, kararlılık, sorumluluk duygusu ve kendine güven, bu yeteneklerin ana temelleridir. Bunlar bizzat Allah’ın bize sunduğu nimetler olarak her zaman korunmalıdır.

Besiç, Allah’ın İran milletine sunduğu büyük bir zenginliktir. Düşmanlar her zaman onu yok etmeyi veya etkisiz hale getirmeyi düşünmektedir.”

Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni ABD hükümetine seslendi

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde ABD'de yapılan başkanlık seçimine dair Ruhani, Trumpizm döneminin sona erdiğini belirterek, “Trump, Amerikan tarihinde bağımsız uluslara özellikle de İran ve Filistin halkına karşı en büyük cinayetler yapan isimlerden biridir” dedi.

"Yeni hükümet büyük şeyler yapmalı ve ABD imajını zedeleyen tüm eylemleri bir dereceye kadar telafi edebilmelidir. Onların ilk etapta Trump'ın İran'a yönelik politikalarını kınamasını bekliyoruz. Yeni hükümet İran'la ilgili insan hakarına aykırı olan adımlar ve terör eylemleri kınamalı ve önceki hükümetin son dört yılda izlediği yanlış politikaları telafi etmelidir.

İran’ın politikası net ve açıktır. Daha önece de belirttiğimiz gibi yükümlülüğün karşısında yükümlülük, gerilimi azaltmanın karşısında gelirimi azaltmak ve saygıya saygıdır. Amerika’nın gelecekteki yöneticilerinde böyle bir irade varsa, sorunu çözmenin çok kolay olacağına inanıyorum.

Hem İran hem de ABD, 20 Ocak 2017 yılındaki duruma döneceklerine karar verebilir. Biz geri döneriz. ABD de bunu yapmalı. Bu birçok sorun için önemli bir çözüm olabilir ve durumu tamamen değiştirebilir."

İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında dün video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ve bölgedenin savaş sonrası durumu ele alındı.

İki ülkenin büyükelçilerinin de katıldığı toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, Tahran ve Bakü’nün uluslararası forumlardaki işbirliği, Hazar Denizi’nin yanı sıra Hüdaaferin barajı, Reşt-Astara demiryolu, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının işletilmesi, iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyonun kurulması ve diğer önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İran ve Azerbaycan sınırılarının ‘barış’, ‘dostluk’ ve ‘işbirliği’ sınırı olarak nitelendirirlen görüşmede sınır güvenliğine vurgu yapıldı.

Askeri seçenek artık düşmanın gündeminde değil

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran’da ‘Gönüllü Seferberlik Haftası’ münasebetiyle yaptığı konuşmada, düşmanın İslami düzeni zedeleme konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Askeri savaş seçeneğinin artık düşmanın gündeminde olmadığını belirten Tümgeneral Selami, “Düşman, İslam Cumhuriyeti düzenine darbe indirmek için din, kültür, yaşam ve sağlığı hedef almıştır” dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 469 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 843 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 46 bin 207'ye, vaka sayısının da 894 bin 385'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 832'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 625 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.