İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 469 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 843 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 46 bin 207'ye, vaka sayısının da 894 bin 385'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 832'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 625 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.