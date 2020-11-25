İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında bugün video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ve bölgedenin savaş sonrası durumu ele alındı.

İki ülkenin büyükelçilerinin de katıldığı toplantıda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanırken, Tahran ve Bakü’nün uluslararası forumlardaki işbirliği, Hazar Denizi’nin yanı sıra Hüdaaferin barajı, Reşt-Astara demiryolu, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının işletilmesi, iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyonun kurulması ve diğer önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İran ve Azerbaycan sınırılarının ‘barış’, ‘dostluk’ ve ‘işbirliği’ sınırı olarak nitelendirirlen görüşmede sınır güvenliğine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u yakın zamanda Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti.