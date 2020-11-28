Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İranlı Savunma Bakanlığı: Nükleer bilimci Fahrizade şehit düştü

İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerindeki en önemli isimlerden olarak bilinen fizik bilimci Mohsen Fahrizade’nin bugün Tahran’da suikasta uğrayarak şehit edildiği açıklandı.

Bildiride şu ifadelere yer verild:

“Bugün öğleden sonra, silahlı terörist unsurlar, Savunma Bakanlığı Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'yi taşıyan araca yönelik saldırı düzenledi. Koruma ekibi ile teröristler arasında yaşanan çatışma sırasında Mohsen Fahrizade ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maalesef sağlık ekibinin Fahrizade'yi hayata döndürme çabası başrısız kaldı ve birkaç dakika önce ülkemize önemli hizmetler sunan nükleer bilimcimiz yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından şehit düştü.”

Siyonistler İran'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek istiyor

Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer faaliyetlerinin önemli isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör eylemine tepki gösterdi.

Tuğgeneral Dehgan attığı tweette şunları kaydetti:

“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz . Siyonistler kumarbaz müttefiklerinin siyasi yaşamının son günlerinde, kapsamlı bir savaş başlatmak için İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya ve artırmaya çalışıyorlar. Acele etmeyin zaman çok! Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz”.

Zarif: Şehit Fahrizade'ye yönelik suikastta İsrail'in rolü var

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Zarif, ayrıca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Teröristler önde gelen İranlı bir bilim insanına yönelik suikast düzenledi. İsrail'in rolüne dair ciddi kanıtların bulunduğu bu alçakça eylem, faillerinin savaş yanlılığı ve çaresizliğinden kaynaklandığını gösteriyor. İran, uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu terör eylemini kınamaya çağırıyor”.

Tümgeneral Bakıri: Şehit Mohsen Fahrizade'nin intikamını alacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan terör saldırısı ardından taziye mesajı yayınladı.

Tümgeneral Bakıri tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Küresel emperyalizme ve Siyonist Rejim’e bağlı teröristler vahşice bir eylemde bulunarak, İran’ın bilimsel ve savunma alanında önemli hizmetler sunan yöneticilerinden birinin şehit düşmesine neden oldular. Şehit Fahrizade, hayatı boyunca pek çok hizmetlerde bulunan ve ülkenin savunma kabiliyetini kabul edilebilir bir caydırıcılık seviyesine getirmeyi başaran savunma sanayisinin üst düzey yöneticilerinden biriydi. Bu yetenekli ve değerli yöneticiye yapılan suikast, ülkenin savunma kompleksine acı ve ağır bir darbe olsa da, ancak düşmanlar Fahrizade'lerin açtığı yolun asla durdurulmayacağını bilmelidir. Terör örgütleri ve bu olayın failleri, onları ağır bir intikam beklediğini bilmelidir”

Galibaf, nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastı kınadı

İram İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’nin şehadeti nedeniyle yayınladığı bir mesajda, “Bugün yatıştırma politikasının yolu kapalıdır. Bu tür cinayetlerin faillerinden intikam almak onlara bu cinayetlerin ağır bedeli olduğunu gösterecek” dedi.

Meclis Başkanı Galibaf’ın kaleme aldığı mesajında, “İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade’ye yapılan suikast, bir kez daha küresel emperyalizm ile Siyonist Rejim’in kötülük ve kin dolu imajını İran hakına tanıttı” denildi.

Galibaf’ın mesajına ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“İran milleti geçtiğimiz yıllarda bu tür terör eylemlerinin onların direniş ve kararlı iradelerini zedelemeyeceğini ve her zaman olduğu gibi emperyalizm ve Siyonist Rejim karşıtı hedeflerinden vazgeçmeyip uygun zamanda onlara sert yanıt vereceklerini kanıtlamıştır”

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 14 bin 51 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 95'e, vaka sayısının da 922 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 860'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 640 bin 65'e ulaştığı bilgisini verdi.