Düşmana sert tepki verilmezse pişman olamaz

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla gerçekleşti.

Oturumda konuşma yapan Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin bilim adamının cinayete kurban giderek şehit düşmesi halkımızın yüreğini incitmiştir. İran'ın artan gücünden korkan düşmanlar yine terör yöntemine başvurdular." dedi.

Galibaf, cinayet işleyen düşmana sert bir tepki verilmedikçe pişman olmayacağını belirterek, cinayetin faillerinden intikam alınması gerektiğini vurgulayarak, "Vereceğimiz güçlü tepki onları gelecekteki olası hatalarından caydırmalı." ifadesini kullandı.

Galibaf sözlerine şöyle devam etti:

“İlgili tüm kuruluşlar ve kurumların görevi bu felaketin oluşturduğu tehdidi çeşitli ekonomik, güvenlik, savunma ve nükleer alanlarda güçlenecek bir fırsata dönüştürmektir. Aynı zamanda ABD’ye herhangi bir zaafiyet veya güven sinyali vermekten kaçınılması lazım."

Meclisin bugünkü kapalı oturumunda İran'ın nükleer programıyla ilgili tasarının da ele alındığını anlatan Galibaf, “Bu tasarı ülkenin nükleer bilim adamlarının bilimsel kazanımları ile nükleer endüstrinin güçlenmesini ve İran'a uygulanan yaptırımları aşmasını sağlıyor. Aynı zamanda caydırıcılığı artırarak halkı güvence altına alıyor. Söz konusu tasarı diğer yandan da düşmanlara hesaplarının tamamen yanlış olduğunu gösteriyor." diye konuştu.