Meral Akşener'den iktidara Koronavirüs tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Koronavirüs'te şimdiye kadar vaka sayılarının saklandığını ifade eden Akşener, "Sadece kendilerini kandırdılar" dedi. Akşener sözlerinin devamında da, "Propagandayla sorumluluktan kaçabileceğinizi sandınız. Yalanların yatsıya kadar süreceğini görmediniz. Artık yüzlerinizde millete yalan söylemiş iktidarın kapkara lekesi var. İlk seçimde milletimizin karşısına bu lekeyle çıkmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pandemiyle ilgili iktidarı uyarıyoruz. Bazı ülkelerin hatalarından ders çıkarırlar diye umduk olmadı, vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız önerilere kulak asar diye bekledik olmadı. Pandeminin başından bu yana gayretli gördüğümüz Sağlık Bakanı'nı da alınan her karara tebelleş olan Erdoğan'ı da uyardım. Milletimizi bu belaya karşı savunmasız bırakıyorsunuz dedim. Ama sayın Erdoğan her konuyu en iyi bilen olduğu için önerilerimizi dinlemedi. Aylarca vaka sayılarını saklayıp herkesi kandırabileceklerini sandılar. Sadece kendilerini kandırdılar."

"Madem tek adam düzenini kurdun, başarısızlıkları bir zahmet üstleneceksin"

"Propagandayla sorumluluktan kaçabileceğinizi sandınız. Yalanların yatsıya kadar süreceğini görmediniz. Artık yüzlerinizde millete yalan söylemiş iktidarın kapkara lekesi var. İlk seçimde milletimizin karşısına bu lekeyle çıkmak zorunda kalacaksınız. Sorumluluğu önerilerine kulak asmadıkları bilim kurulunun üstüne yıktılar, ardından da vatandaşları suçladılar. Sen mitingler yap, çay at elbette bir şey olmadığını düşünen vatandaşlarımız olur. Yine ellerini yıkamışlar yine hiçbir suçları yok. Yok öyle Sayın Erdoğan. Madem tek adam düzenini kurdun, o zaman tek sorumlu var o da sensin. Başarısızlıkları da bir zahmet üstleneceksin."

Kaynak: T24