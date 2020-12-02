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2 Ara 2020 13:26

İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Kurulu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Kurulu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) uzmanlaşmış bir kuruluşu olan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının (İGGT) 3. Genel Kurul Toplantısı 2-3 Aralık'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesinde gıda güvenliği dayanıklılığının geliştirilmesi" temasıyla düzenlenecek toplantıda, üye ve davetli ülkelerden 15 bakan, 9 bakan yardımcısı ve çok sayıda üst düzey temsilci ile uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Organizasyonda bugün "Kıdemli Memurlar Toplantısı" yapılacak, ikinci günde ise "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 34 İİT üye ülkesi tarafından kuruluş anlaşması imzalanan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının (İGGT) çalışma alanları arasında tarım, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bilgi ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, ormanların yok olması, erozyon, suyun verimli kullanımı ve sınır ötesi hastalıklar gibi konular yer alıyor.​

Kaynak: AA

News Code 1890857

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