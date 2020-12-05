İran, Katar krizi ile ilgili olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve anlaşmanın yakın bir zamanda sağlanabileceği açıklandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah, Kuveyt TV'ye yaptığı açıklamada, "Son dönemde, kalıcı bir dayanışmanın hayata geçirilmesini sağlayacak nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla, tüm tarafların bölge istikrarının sağlanması arzusunu dile getirdiği yapıcı görüşmeler yapılmıştır" dedi.

Kuveyt hükümeti tarafından açıklanan mutabakatı memnuniyetle karşılayan İran Dışişleri Bakanı Zarif dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran, Fars Körfezi'ndeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Zarif, uzlaşmanın Batı Asya bölgesindeki tüm insanlar için siyasi ve ekonomik istikrar ve kalkınmaya yardımcı olacağına dair umudunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran'ın uzun vadeli politikası diplomasi, iyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel diyalogdur" açıklamasını yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır da bugün yaptığı açıklamada, Katar krizinin çözümünün bölge halklarının birliğini ve bölgenin güvenliğini garanti eden herkes için kazançlı bir çözüm olacağını belirtti.

Katarlı yetkili, ülkesinin krizin çözülmesi için Arap ülkeleriyle görüşmeleri sürdüreceğini ve sürece olumlu baktığını söyledi.

