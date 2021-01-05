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5 Oca 2021 10:57

Ensarullah, Doha-Riyad kararını memnuniyetle karşıladı

Ensarullah, Doha-Riyad kararını memnuniyetle karşıladı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Katar ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Russia Today TV kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi Katar ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Kuşatmanın kaldırılması ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden başlaması için Katar halkını tebrik ediyoruz. Umarız bu mesele bölgedeki savaşların ve gerginliklerin sonunun başlangıcı olur ve aynı zamanda Yemen'deki kardeşliğin güçlendirmesine, savaşın durdurmasına ve kuşatmanın kaldırmasına yol açar.” dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

News Code 1891577

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