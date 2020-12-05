Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 196 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 705'e yükseldi

Bugün toplam 178 bin 903 test yapılırken, 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi ve 6 bin 128 kişiye de 'hasta' tanısı konuldu.

Öte yandan toplam vaka sayısının 533 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 100 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 427 bin 242’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 800 olduğu açıklandı.

'Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim'

​Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır" dedi.

Koca, "Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı, kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim" ifadelerini kullandı.