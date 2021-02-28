Yemen ordusu: Suudi mevzilerini hedef aldık

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, basın toplantısında yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin "Beşinci Caydırıcı Denge" adı altında Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği geniş çaplı İHA'lı ve füzeli operasyon hakkında önemli bilgiler verdi.

Yahya Seri, "Yemen hava ve füze kuvvetleri, birer balistik füze (Zülfakar) ve 15 İHA ile Suudi Arabistan'ın derinliklerinde büyük bir operasyon gerçekleştierek Riyad'daki önemli noktaları hedef aldı" dedi.

Seri, operasyonda Kasıf-K2 tipi 6 İHA'nın Abha ve Hamis Meşit bölgelerindeki askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.

Yemenli yetkili ilaveten bu bölgelerdeki tüm sivilleri askeri alanlardan ve havaalanlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün gece Yemen ordusuna ait bir balistik füzeyi Riyad hava sahasında imha ettiklerini iddia etmişti.