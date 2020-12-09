Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarıdan öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu haklı mücadeleye destek verdik. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevincini yaşıyor. Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.Azerbaycan halkının haklı sevincine ortak olacağız. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Erdoğan:

"Sürekli masadan kaçanlar bunlar. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg masaya çağırdı, orada da kaçtılar. Özellikle de bir farklı adımda Arnavutluk-Türkiye- Yunanistan arasında bir adım atılsın dendi, bunda da masaya gelmediler. Dünden bugün nasıl dik durduysak bunda sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız ne ise bunları korumaya devam edeceğiz. KKTC'nin haklarını da korumaya devam edeceğiz, taviz vermemiz asla mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile ilişkilere yönelik, "Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.