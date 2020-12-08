ABD'de gıda bankalarına başvuranların sayısı arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan daralma sonucu milyonlarca kişi işlerinden ve gelirlerinden oldu.

Evlerine yiyecek götürebilmek için ücretsiz gıda yardımı yapılan merkezlerin önlerinde oluşan uzun kuyruklar 1930'lardaki Büyük Buhran sırasında çekilen fotoğrafları anımsattı.

Feeding America isimli ülkenin en büyük açlıkla mücadele organizasyonu okullarda dağıttıkları ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeklerini yetiştirmekte zorlandı. Yardım kuruluşu mart ve ekim ayları arasında 4,2 milyar yemek dağıttı.

AP haber ajansının organizasyonun verilerine dayandırarak yaptığı analize göre pandemi sırasında gıda bankalarına başvuranların sayısı yüzde 60 arttı. Durumun vehametini ortaya koyan bir diğer veri ise gıda bankalarında verilen ücretsiz gıda paketlerini alan her 10 kişiden 4'ünün bunu ilk defa yapıyor olması idi.

Ülke genelinde Feeding America'ya ait 200 gıda bankasının yüzde 20'si salgının ilk dalgasının yaşandığı mart ayı sonunda stoklarını tüketmişti.

15 milyona dayanan vaka sayısı ve 280 binden fazla can kaybının yaşandığı salgının aşıyla birlikte hemen ortadan kalkması beklenmezken bu süreçte açlıkla karşı karşı kalan insan sayısının da 2019'da 35 milyon seviyesinden yıl sonuna kadar 50 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası: Covid-19 dünyayı yeniden yoksullaştıracak

Dünya Bankasının ekim ayında yayımlanan Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nda Covid-19 salgınının dünyadaki yoksulluğu yeniden 2017 seviyesine gerileteceği uyarısı yapıldı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass raporla ilgili yaptığı açıklamada, salgın ve küresel ekonomik durgunluğun dünya nüfusunun yüzde 1,4'ünü aşırı yoksulluğa düşmesine neden olabileceğini belirtti ve bu durumu "kalkınmanın arttırılması ve yoksulluğun azaltılması mücadelesinde ciddi bir gerileme" olarak niteledi.

Euronews