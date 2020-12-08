İran'dan 3 Avrupa ülkesinin nükleer talebine yanıt

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Josepe Prone ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşmayı görüştü.

Galibaf bu görüşmede İran-İtalya ilişkilerine ilişkin, "Bu münasebetler ABD'nin tek taraflı, insanlık dışı ve gayri meşru davranışlarından etkilenmemeli." dedi.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösteren Galibaf, "Tahran’dan ülkenin nükleer kararını uygulamamasını isteyen üç Avrupa ülkesinin açıklaması şaşırtıcıydı. Demokrasiye ve yasal yükümlülüklere vurgu yapan bu üç ülke bununla iğrenç ve tuhaf bir şey yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf, İtalya’nın söz konusu üç ülkenin Avrupa adına konuşmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, "İranlı bilim adamı Fahrizade'nin uğradığu suikast sonucu şehit olmasına gereken tepkiyi göstermeyen üç Avrupa ülkesi, şimdi İran hükümetinin ülkenin resmi yasasını uygulamaması gerektiğini ileri sürüyor.” ifadesini kullandı.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan geri çekildiğine ve 3 Avrupalı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlatan Galibaf, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda, nükleer taahhütleri tek taraflı olarak nasıl uygulanmalı? ABD ve üç Avrupa ülkesi nükleer anlaşmaya karşı harekete geçti ve İran da buna tepki gösterdi, ancak İran’ın nükleer kararı diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Tahran hükümetinin yükümlülüklerine uyacağını belirtiyor."

İtalyan yetkili de bu görüşmede, ülkesinin İran'la ticari ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu söyledi.



