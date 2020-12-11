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11 Ara 2020 15:55

İranlı yetkili:

Azerbaycan, İran milletinin kalbinde yer alıyor

Azerbaycan, İran milletinin kalbinde yer alıyor

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki gösterdi.

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki göstererek, "Eğer Sayın Erdoğan Aras şiirini okumaktan büyük İran’ı kastediyorsa, bu doğrudur; Zira Azerbaycan, İran milletinin kalbinde ve diğer kardeşleri olan Kürtler, Lurlar, Beluçlar ve Arapların yanında yer alıyor. " dedi.

Rızai, "Fakat (Erdoğan'ın) görüşü IŞİD'in Suriye'deki başarısız deneyimini tekrarlamaksa, yanlış bir ifadedir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Aras türküsünün sözlerini okuyarak, “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin” demişti.

News Code 1891052

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