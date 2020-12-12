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12 Ara 2020 18:25

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu "Aras" şiirine tepki olarak bugün Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Halkın farklı kesimlerinden ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu "Aras" şiirine tepki olarak Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Protestoya katılan göstericiler Erdoğan okuduğu "Aras" şiirine itirazlarını belirterek, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının büyük önem taşıdı vurgulandı.

İsrail'in bölgeyi karıştırmak için planlar kurduğuna dikkat çekilen gösteride, "Türk, Fars, Azeri İmam Hüseyin Askeri" sloganı atan göstericiler Tebriz ve Azerbaycan'n İran'ı ve ulusal kimliğini savunmada öncü olduğunu belirterek, ırkçılık ve ayrılıkçılığa karşı olduklarını ortaya koydu.

News Code 1891083

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