Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif'ten Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Analiz yapmak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun görevi değil

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran açıklamasına tepki göstererek, "Herhangi bir değerlendirme ve analiz yapmak UAEA Kurumu'nun nükleer anlaşma ile ilgili verilen görevin dışındadır." dedi.

Garipabadi, "Kurumun tek görevi, nükleer anlaşma kapsamındaki eylemleri denetlemek, doğrulamak ve güncel raporlar sunmaktır." ifadesini kullandı.

Türk Büyükelçi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretindeki kabul edilmez ve müdahaleci açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.

Hatipzade, "Bugün 11 Aralık 2020 Cuma günü, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Asistanı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türk Büyükelçi'ye İran’ın sert itirazları iletilirken İran İslam Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili Ankara hükümetinden acil izahat beklediği vurgulandı." dedi.

Said Hatipzade, "Türk Büyükelçisi'ne, toprak iddiaları ve savaş yanlısı ve yayılmacı imparatorluklar döneminin yıllardır sona erdiği aktarıldı" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türk Büyükelçi'ye İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceği ve ülkenin görkemli tarihinin gösterdiği gibi, ulusal güvenliği hakkında asla taviz vermeyeceği bildirildi." diye konuştu.

Toplamda 787 bin 853 kişi hastalığı yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 594 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 787 bin 853'e ulaştığı bilgisini verdi.