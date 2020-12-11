Türk Büyükelçi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretindeki kabul edilmez ve müdahaleci açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.

Hatipzade, "Bugün 11 Aralık 2020 Cuma günü, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Asistanı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türk Büyükelçi'ye İran’ın sert itirazları iletilirken İran İslam Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili Ankara hükümetinden acil izahat beklediği vurgulandı." dedi.

Said Hatipzade, "Türk Büyükelçisi'ne, toprak iddiaları ve savaş yanlısı ve yayılmacı imparatorluklar döneminin yıllardır sona erdiği aktarıldı" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türk Büyükelçi'ye İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceği ve ülkenin görkemli tarihinin gösterdiği gibi, ulusal güvenliği hakkında asla taviz vermeyeceği bildirildi." diye konuştu.

Zarif'ten Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiirine tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Aras türküsünün sözlerini okuyarak, “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin” demişti.