İslam ülkeleri arasında ihtilaf yaratmak affedilmez bir günahtır

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiirine tepki olarak İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil ve Zencan eyaletlerindeki temsilcileri ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya Erdebil cuma imamı Seyid Hasan Amuli, Zencan cuma imamı Şeyh Ali Hatemi, Tebriz cuma imamı Seyid Muhammed Al Haşim ve Urmiye cuma imamı Seyid Mehdi Kureyşi imza attı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsam ümmetinin sanayi, ekonomik, teknolojik ve diğer konularda geri kaldığı ve kinci düşmanları tarafından kuşatıldığı bir dönemde İslam ülkeleri ve milletleri arasında herhangi bir gerginlik ile ihtilaf yaratmak ve aynı zamanda karamsarlık ve nefret yaymak affedilemez bir günahtır.

Günümüzde tüm Müslümanların özellikle üst düzey yetkililerin ümmet arasında tefrikaya sebep olacak konuşmalardan kaçınması şeriata göre farzdır.

Ne yazık ki, Azerbaycan'da düzenlenen Dağlık Karabağ Zafer Geçidi Töreni sırasında ülkemizin toprakları, ulusal egemenliği ve birliğine yönelik şiirler ve konuşmalar yapıldı. Bu şiirler anavatanlarından ayrılmış İranlılar tarafından yazılmıştır. 200 yıldır Rusya Çarlığı tarafından anavatanlarından kopan 17 Kafkas vilayetinde yaşayan İranlılar tarihi vatanları için hasret şiiri söylüyor ve bununla yaşıyorlar."

İyi komşuluk ve tüm Müslüman milletlerle işbirliğinin İslam Devrimi'nin ilkelerinden biri olduğu kaydedilen ortak açıklamada, “Bu konu her zaman İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından vurgulanmıştır, bu nedenle özellikle İran, Azerbaycan ve Türkiye’deki Mslümanlardan bu hassas dönemde çok duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Dikkatli olun ve ihtilaf yaratmayı amaçlayan düşmanın komplolarının aracı olmayın.” denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu "Aras" şiiri nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın okuduğu şiire sert bir şekilde tepki göstermişti.