İran'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türk medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki dile getirildi.

Kaynaklarda, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve itirazlarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü bile hedef aldığını ifade etmişti.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verilmişti:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."