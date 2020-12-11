  1. Türkiye
11 Ara 2020 23:17

İran'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün okuduğu şiire İran'dan verilen tepkiler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türk medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına tepki dile getirildi.

Kaynaklarda, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve itirazlarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü bile hedef aldığını ifade etmişti.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verilmişti:

"Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş!

O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

News Code 1891061

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler