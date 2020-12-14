Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Meclisi'nden Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiirine tepki olarak İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bir bildiri yayınaldı.

225 milletvekilinin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Konuşmasında İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iyi komşuluk ilkesine değinmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtilafa yol açacak sözleri çok şaşırtıcı ve kabul edilmezdir, dolayısıyla şiddetle kınıyoruz.

Okunan şiir büyük İran topraklarının önemli bir bölümünün zor ve baskı ile koparıldığını anımsatmaktadır. Bahsi geçen türkü ayrılık acısından büyük üzüntü duyan aziz İranlılara aittir.

İran’ın kuzeybatı eyaletleri ve diğer bölgelerin temsilcileri olarak, bölücü sözleri kınıyor ve büyük İran'ın toprak bütünlüğüne, İslam Devrimi'nin değerleri ve Büyük Liderimiz Ayetullah Hamanei’nin yolumuzu aydınlatan değerli sözlerine bağlılığımızı vurguluyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, genel politikasında Müslüman halklarının birliğini esas almalı ve İslam dünyasında siyasal, ekonomik ve kültürel birliği sağlamak için sürekli çaba göstermekle yükümlüdür."

İran Genelkurmay Başkanı'ndan ABD ve İsrail'e uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı bilim insanı Mohsen fahrizade’nin ailesine Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin imzasıyla süslenmiş “Nasr Onur Nişanı” takdim etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Tümgeneral Bakıri, Şehit Fahrizade’nin İran güvenliği için yaptığı çabalarına değinerek, “Hiç kuşkusuz bilimsel alandaki şehidimizin intikamı İslam Devrimi Ordusunun operasyonel mantığına dayanarak uygun bir zamanda alınacaktır. Büyük şeytan ABD ve Siyonist Rejim bu cinayetin bedelini ödeyeceklerini bilmeli” dedi.

Tümgeneral Bakıri, Şehit Fahrizade’nin açtığı yolun daha güçlü, dikkatli ve hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud, ülkesinin sözde gazateci Ruhullah Zam'ın idam cezasının uygulanmasına ilişkin müdahaleci açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Fransız diplomata Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin protestosu iletildi.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi de Avrupa Birliği'nin sözde gazeteci Zam'ın infazıyla ilgili açıklamasının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İran'da toplam 812 bin 270 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196y'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 812 bin 270'e ulaştığı bilgisini verdi.