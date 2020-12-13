İran Genelkurmay Başkanı'ndan ABD ve İsrail'e uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı bilim insanı Mohsen fahrizade’nin ailesine Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin imzasıyla süslenmiş “Nasr Onur Nişanı” takdim etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Tümgeneral Bakıri, Şehit Fahrizade’nin İran güvenliği için yaptığı çabalarına değinerek, “Hiç kuşkusuz bilimsel alandaki şehidimizin intikamı İslam Devrimi Ordusunun operasyonel mantığına dayanarak uygun bir zamanda alınacaktır. Büyük şeytan ABD ve Siyonist Rejim bu cinayetin bedelini ödeyeceklerini bilmeli” dedi.

Tümgeneral Bakıri, Şehit Fahrizade’nin açtığı yolun daha güçlü, dikkatli ve hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.