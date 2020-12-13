İran Meclisi'nden Erdoğan'ın okuduğu "Aras" şiirine tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiirine tepki olarak İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bir bildiri yayınaldı.

225 milletvekilinin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Konuşmasında İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iyi komşuluk ilkesine değinmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtilafa yol açacak sözleri çok şaşırtıcı ve kabul edilmezdir, dolayısıyla şiddetle kınıyoruz.

Okunan şiir büyük İran topraklarının önemli bir bölümünün zor ve baskı ile koparıldığını anımsatmaktadır. Bahsi geçen türkü ayrılık acısından büyük üzüntü duyan aziz İranlılara aittir.

İran’ın kuzeybatı eyaletleri ve diğer bölgelerin temsilcileri olarak, bölücü sözleri kınıyor ve büyük İran'ın toprak bütünlüğüne, İslam Devrimi'nin değerleri ve Büyük Liderimiz Ayetullah Hamanei’nin yolumuzu aydınlatan değerli sözlerine bağlılığımızı vurguluyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti hükümeti, genel politikasında Müslüman halklarının birliğini esas almalı ve İslam dünyasında siyasal, ekonomik ve kültürel birliği sağlamak için sürekli çaba göstermekle yükümlüdür."

İran halkının birlik ve beraberliğinin vurgulandığı bildiride, “Azerbaycan, Ayetullah Hamanei, İslam Devrimi ve İran'dan asla ayrılmayacak.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamaları programında okuduğu Aras şiiri tepkilere neden olmuştu.