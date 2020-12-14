İran Uzmanlar Meclisi'nin 3 vekilinden Erdoğan'a tepki

İran Uzmanlar Meclisi'nin Batı Azerbaycan eyaleti temsilcileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle ortak bir kınama bildirisi yayımladı.

Ayetullah Ali Ekber Kureyşi, Cevad Müctehid Şebesteri ve Asger Dirbaz’ın imzası ile yayımlanan bildiride şu ifadelerine yer verildi:

"Batı Asya ülkelerinin liderleri ve üst düzey yetkililerinin bölgede herhangi bir gerginlik ve anlaşmazlığı önlemek için ölçülü konuşmaları lazım.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma anlayışı ve iyi komşuluk ilkesinden yola çıkarak İran, Azerbaycan ve Türkiye'deki tüm Müslümanları bölgedeki hassas dönemde duyarlı olmaya, düşmanın bölücü eylemlerine dikkat etmeye çağırıyoruz."

Dün İran Meclisi'ndeki milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu Aras şiiri nedeniyle ortak bir kınama metni yayımlamıştı.