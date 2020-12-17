Yeni ABD hükümeti, İran milletinin direnişine boyun eğecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün ülkenin ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlarına ve başlattığı ekonomik savaşına değinerek, "İran milletinin direnişinin yeni ABD hükümetini boyun eğmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yaptırımları kırmaya zorlayacağından hiç şüphem yok. Hepimiz yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız" dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin dün yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusundaki açıklamalarına dikkati çeken Ruhani, "Devrim Lideri'nin dün söylediği gibi, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi bir saat bile ertelenmemelidir. Hükümet bu konuda elinden geleni yapacak. Halkımızın direnişi sayesinde düşman ulusal gücümüze teslim olacaktır" ifadelerinde bulundu.