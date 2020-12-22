ABD'den 103 Çinli ve Rus firmaya kısıtlama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Son Kullanıcı Listesi" olarak adlandırılan listede 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirket yer alıyor.

Listede yer alan şirketlerin askeri bağlantılarının belirlendiği, ihracatçıların belirli ürünleri bu şirketlere ihraç edebilmek için lisans almasının gerekeceği açıklandı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, söz konusu listenin ihracatçıların müşterilerinin askeri bağlantılarını görmesinde yardımcı olacağını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Aralık'ta da "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle aralarında mikroçip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) ile drone üreticisi DJI'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA