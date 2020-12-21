Rusya ile enerji alanında teknik işbirliğini geliştirmek için anlaştık

Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zengene, Moskova temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra 4 Ocak yapılması planlanan OPEC Plus Zirvesi ve küresel petrol piyasasının ele alıdnığı belirterek, "Rus enerji firmalarıyla iyi ilişkilere sahibiz. Yapılan görüçmede petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Rus firmalarla teknik işbirliğini geliştirmek için anlaştık. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk ve bazı kararlar aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini geliştirmek için alınan kararların uygulanması takip edikecektir." ifadelerini kullandı.

İran-Rusya ilişkilerine dair Bakan Zengene, “Rusya'yı stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve bu ortaklık uluslararası arenadaki gelişmelerle değişecek bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu.