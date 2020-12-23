Fransa'da polise saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İhbarı alan polisler olay yerine gidince, saldırgan, polislerin "teslim ol" çağrısına ateş ederek karşılık verdi.
Polislerle saldırgan arasında çıkan çatışmada 3 polis öldü, 1 polis yaralandı.
Bulunduğu evi de ateşe veren 48 yaşındaki saldırgan ise kaçtı.
Polis, kaçan saldırganın bir süre sonra ölü bulunduğunu açıkladı.
Çatışma sırasında evin çatı katına saklanan kadın ise kurtarıldı.
Saldırganın çocuk için nafaka ödememesi sebebiyle hakkında daha önce açılmış dava bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TRT Haber
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