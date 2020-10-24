Tahran, Libya'da kalıcı ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Libya’da çatışan taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Bu anlaşmaya varılmasında BM ve Libyalı tarafların rolünü takdir eden Hatipzade, ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini temenni etti.

Libya'daki müzakere sürecine dış müdahalenin kesilmesi gerektiğini belirten Hatipzade, İran’ın Libya krizinin askeri çözümle son bulmasına karşı olduğunu yineleyerek, bu krizin siyasi ve diyalog yoluyla çözülmesini istedi.

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkese BM de "şahit" olarak imza attı.