  1. Siyaset
24 Eki 2020 17:13

Tahran, Libya'da kalıcı ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Tahran, Libya'da kalıcı ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Libya'daki müzakere sürecine dış müdahalenin kesilmesi gerektiğini belirterek, İran’ın Libya krizinin askeri çözümle son bulmasına karşı olduğunu ve bu krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Libya’da çatışan taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Bu anlaşmaya varılmasında BM ve Libyalı tarafların rolünü takdir eden Hatipzade, ateşkesin kalıcı olmasını ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini temenni etti.

Libya'daki müzakere sürecine dış müdahalenin kesilmesi gerektiğini belirten Hatipzade, İran’ın Libya krizinin askeri çözümle son bulmasına karşı olduğunu yineleyerek, bu krizin siyasi ve diyalog yoluyla çözülmesini istedi.

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ateşkese BM de "şahit" olarak imza attı.

News Code 1889995

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