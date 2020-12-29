  1. Spor
29 Ara 2020 12:03

Messi ile Suarez yeniden buluşabilir

Messi ile Suarez yeniden buluşabilir

Katalan medyası, Lionel Messi ile Luis Suarez'in 2022'de birlikte Inter Miami'de forma giyebileceğini öne sürdü.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi ile Luis Suarez, 2022 yılında David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'de birlikte forma giyebilir.

Messi La Sexta'ya verdiği röportajda MLS hayalinin olduğunu ancak bunu henüz gerçekleştirmek istemediğini söylemişti. Luis Suarez'in Atletico Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi ise bu sezon sona eriyor.

Arjantinli yıldızın gelecek sezon hangi takım formasını giyeceği merakla bekleniyor.

Kayank: NTV

News Code 1891421

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler